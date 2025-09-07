До няколко седмици Върховният административен съд ще излезе с решение за формулата, по която се изчислява сградната инсталация.

Изравнителните сметки бяха изготвени по сега действащата формула, която от Асоциацията на топлофикационните дружества очакват като параметри в изчислението да се запази и в бъдеще.

Сградната инсталация е променлива величина за всяка сграда. Зависи от състоянието на инсталацията и от потреблението на абонатите.

Затова в едни сгради се плаща повече, а в други - по-малко.

Сградната инсталация се изчислява въз основа на доставеното количество енергия до абонатната станция и количеството, използвана енергия вътре в сградата.

Във формулата участват параметри като реалната мощност на сградната инсталация, външна температура, вътрешна температура, която трябва да се постигне в помещенията, така че това са физични параметри, които дават една точна, конкретна цифра за всяка сграда.

Сградната инсталация варира от 20% до 40% от сметката за парно.

От бранша очакват, че новата наредба, която е в процес на изготвяне, ще запази формулата, по която се изчислява сградната инсталация и тя ще продължи и занапред да е с дял в сметката от 20% до 40%.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK