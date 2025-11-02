В очакване в края на седмицата парното в столицата да бъде пуснато остава неясно по каква формула ще се изчислява сградната инсталация. Досегашната беше отменена от Съда на Европейския съюз.

Има ли полезен ход държавата, или ще има проблеми със сметките на хиляди домакинства?

Съдът отхвърли формулата за дялово разпределение като непрозрачна и неточна.

Министерството на енергетиката започна да търси решение за абонатите - създаде работна група: „Формулата може да бъде работеща, когато се базира на коректни, надеждни и проверими данни.“

Потребители не вярват обаче, че и новият механизъм ще е справедлив за всички обитатели на една сграда.

Предложението е формулата да бъде определяна от енергийните характеристики на всяка сграда.

Обмисля се още топлинните счетоводители да бъдат задължени да записват в сметките две възможности за начисляване на дължимото като конкретен процент или по новата формула.

Абонатите очакват първите фактури през декември с песимизъм.

