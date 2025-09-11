dalivali.bg
Предавания Тази сутрин

Сметките за парно: Фиксиран процент или индивидуална формула е по-справедливият вариант

ВАС отмени формулата, по която досега се изчисляваше компонентът „сградна инсталация“

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:16 ч. 11.09.2025 г.

Върховният административен съд (ВАС) отмени формулата, по която досега се изчисляваше компонентът „сградна инсталация“ в сметките за топлинна енергия. Решението, взето миналата седмица, поставя редица въпроси преди началото на новия отоплителен сезон. На тях се опита да отговори в „Тази сутрин“ Боряна Колева от  Асоциацията на дружествата за топлинно счетоводство и изп. директор на фирма за топлинно счетоводство.

„Формулата е на повече от 20 години и е доказала, че работи справедливо. Тя отчита особеностите на всяка сграда, нейното местоположение и начина на ползване на отоплението. Проблемът не е във формулата по същество, а в начина, по който е била въведена“, обясни Боряна Колева.

Тя обясни, че сметката за отопление се състои от три основни части – потреблението от радиаторите, топлата вода и сградната инсталация. Последният компонент представлява процент от общото потребление в сградата, който се разпределя между всички обитатели. Процентът е индивидуален за всяка сграда и зависи от нейните характеристики.

ВАС трябва да реши за формулата, по която се смята сградната инсталация

Какво следва от решението на съда?

Засега решението на ВАС няма да засегне вече изготвените изравнителни сметки за изминалия отоплителен сезон – те са подадени и фактурирани. Проблемът ще възникне с новия сезон, който започва през есента.

„Решението на ВАС не решава спора и проблема като цяло. След публикуването на решението в Държавен вестник ще трябва да бъде изработена нова методика. Надяваме се формулата да бъде спасена, защото тя е справедлива, според цялата гилдия. Това е задача на Министерството на енергетиката и Народното събрание. Ако процесът се забави, може да се стигне до правен вакуум и хаос в сметките“, предупреди Колева.

Една от обсъжданите идеи е въвеждане на фиксиран процент за сградната инсталация за всички сгради. Според експертите обаче това би било крачка назад, тъй като няма да отчита особеностите на всяка конкретна кооперация.

Формулата за сградна инсталация: Какво следва за абонатите, след като върховният съд я отмени?

Тя уточни, че до ноември месец фирмите за топлинно счетоводство трябва да имат яснота как ще се изчисляват сметките за парно

Допълнителни промени

Освен новата методика, предстоят и други промени в сектора. До 1 януари 2027 г. всички уреди за дялово разпределение и водомери за топла вода трябва да бъдат заменени с устройства с дистанционен отчет. Според Колева процесът по подмяна върви с добри темпове и се очаква да приключи навреме.

„Важно е клиентите да знаят, че и водомерите за топла вода са част от уредите за дялово разпределение и също трябва да бъдат подменени“, уточни тя.

