Президентът на САЩ Доналд Тръмп не отговори директно днес на въпрос дали страната му ще възобнови ядрените опити под земната повърхност, съобщи Ройтерс.

„Много скоро ще разберете“, каза Тръмп пред репортери на борда на своя самолет „Еър Форс 1“ на път към Палм Бийч, щата Флорида.

Американският президент заяви вчера, че е наредил на въоръжени сили на САЩ да възобновят процеса на тестване на ядрени оръжия след 33-годишна пауза.

Това решение може да се разглежда като послание към Русия и Китай, които също са ядрени сили, отбелязва Ройтерс.

„Заради програмите за тестване на други страни, наредих на министерството на войната да започне да тества нашите ядрени оръжия по същия начин. Процесът ще започне незабавно“, написа Тръмп в социалните мрежи.

По думите му Съединените щати имат повече ядрени оръжия от всяка друга страна.

Междувременно Пентагонът даде зелена светлина на Белия дом да предостави на Украйна далекобойни ракети „Томахоук“, след като прецени, че това няма да повлияе негативно на американските запаси.

Военното ведомство оставя окончателното политическо решение в ръцете на президента Доналд Тръмп, според трима американски и европейски служители, запознати с въпроса.

