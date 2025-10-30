Остри реакции по целия свят след намеренията на Тръмп да възобнови ядрените опити

Остри реакции по целия свят, заради намеренията на американския президент Доналд Тръмп да възобнови опитите с ядрени оръжия.

По-рано днес Тръмп написа в социалната си мрежа, че ще нареди незабавното им подновяване.

Американският президент аргументира решението си с "изпитателните програми на други държави".



През последните дни Русия демонстрира крилатата ракета с ядрен двигател "Буревестник" и торпедото със същия начин на задвижване "Посейдон".



Москва обаче, уточни, че изпитанията са само на двигателите, а не на бойни глави с ядрен заряд.

Генералният секретар на ООН и много страни по света осъдиха намеренията на Тръмп.



„Никога не трябва да забравяме катастрофалното наследство от над 2000 ядрени оръжейни изпитания, проведени през последните 80 години, и че ядрените изпитания никога не могат да бъдат разрешени при никакви обстоятелства“, коментира Фархан Хак, говорител на Генералния секретар на ООН.