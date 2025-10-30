dalivali.bg
София
сега Слънчево
00 Слънчево
01 Слънчево
02 Разкъсана облачност
03 Облачно
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Светът

Остри реакции по целия свят след намеренията на Тръмп да възобнови ядрените опити

Американският президент аргументира решението си с „изпитателните програми на други държави“

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  23:14 ч. 30.10.2025 г.

Остри реакции по целия свят, заради намеренията на американския президент Доналд Тръмп да възобнови опитите с ядрени оръжия.

По-рано днес Тръмп написа в социалната си мрежа, че ще нареди незабавното им подновяване. 

Тръмп определи лимит от 7500 бежанци, които ще бъдат допуснати в САЩ за финансовата 2026 година

Американският президент аргументира решението си с "изпитателните програми на други държави".

През последните дни Русия демонстрира крилатата ракета с ядрен двигател "Буревестник" и торпедото със същия начин на задвижване "Посейдон".

Москва обаче, уточни, че изпитанията са само на двигателите, а не на бойни глави с ядрен заряд. 

Български учени постигнаха ядрена реакция в контролирана среда

Генералният секретар на ООН и много страни по света осъдиха намеренията на Тръмп.

„Никога не трябва да забравяме катастрофалното наследство от над 2000 ядрени оръжейни изпитания, проведени през последните 80 години, и че ядрените изпитания никога не могат да бъдат разрешени при никакви обстоятелства“, коментира Фархан Хак, говорител на Генералния секретар на ООН.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Сблъсък между Пеевски и Рашков за изборите в Пазарджик, купения вот и Мухарем Мухата (ВИДЕО)

Сблъсък между Пеевски и Рашков за изборите в Пазарджик, купения вот и Мухарем Мухата (ВИДЕО)
Почина журналистът и общественик Иван Тенев

Почина журналистът и общественик Иван Тенев
Съветът за съвместно управление реши: 620 евро ще е минималната заплата през 2026 г.

Съветът за съвместно управление реши: 620 евро ще е минималната заплата през 2026 г.
Водещи републиканци: Тръмп прати грешен сигнал към Русия с изтеглянето от България и Румъния

Водещи републиканци: Тръмп прати грешен сигнал към Русия с изтеглянето от България и Румъния
На круиз за последно: „Майка ми можеше да е жива, но те я оставиха сама на острова“

На круиз за последно: „Майка ми можеше да е жива, но те я оставиха сама на острова“

Тази сутрин
Снимка: „Будител на годината“: Награждават най-ярките личности, оставили следа през 2025 г.
„Будител на годината“: Награждават най-ярките личности, оставили следа през 2025 г.
Снимка: Община „Витоша“ премахва частен паркинг: Кой е събирал таксите и на какво основание?
Община „Витоша“ премахва частен паркинг: Кой е събирал таксите и на какво основание?
Снимка: Първан Симеонов: Борисов вижда, че Пеевски настъпва и няма много ходове
Първан Симеонов: Борисов вижда, че Пеевски настъпва и няма много ходове
Лице в лице
Снимка: Бюджетът: Крачка назад или?
Бюджетът: Крачка назад или?
Снимка: Хасан Адемов за заплатите, осигуровките и пенсиите
Хасан Адемов за заплатите, осигуровките и пенсиите
Снимка: Първият бюджет в евро
Първият бюджет в евро
Тази събота и неделя
Снимка: По пътя към еврото
По пътя към еврото
Снимка: Сладкиш "Трес лечес"
Сладкиш "Трес лечес"
Снимка: Празник в Сливен
Празник в Сливен
120 минути
Снимка: В главната роля: Азис
В главната роля: Азис
Снимка: Престъпления без наказания
Престъпления без наказания
Снимка: Децата, които винаги носят нож
Децата, които винаги носят нож