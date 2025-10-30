Български учени с пробив в световната наука. За първи път в контролирана среда беше получена ядрена реакция, която обещава чиста енергия без разпадане, а със сливане на атомни ядра.



Това са българските учени, които откриват как с лазерни лъчи и хелий да се създаде по-чиста и мощна ядрена енергия без радиоактивни материали.



Подобна чиста технология се прилага във водородните бомби.

"В момента научните изследвания в света са насочени към овладяване на термоядрената реакция. До този момент резултати няма“, посочи акад. Никола Саботинов, физик, консултант на експеримента.



Учени от САЩ, Русия, Китай и Европа от години се опитват да контролират тази реакция - българите успяват.

„Създадохме нов метод за компресия и генерация на гама излъчване“, обясни проф. Любомир Ковачев, учен от Института по електроника – БАН.



„Ние очаквахме нещо съвсем друго, някаква малка реакция в последствие изведнъж, реакцията стана много по-голяма, отколкото ние сме си представяли. Радвахме се, дори не осъзнавахме, че нещото се случва.



Заради силната радиация, при облъчването на хелия с лазер, експериментът, проучван 9 години, трае само 3 минути. Следващата стъпка е изграждане на нова лаборатория, в която да продължат с експеримента безопасно за учените.

„Ние ще можем да демонстрираме, валидираме и мащабираме този ескперимент, което ще даде възможност да разкрием всичките му приложения и можем да ги докажем. Този проект, който започва, е първата стъпка, която дава възможност на България да заеме своето място на световната сцена“, посочи доц. д-р Екатерина Йорданова - директор на Института по физика на твърдото тяло към - БАН.



Българските учени вече са подали заявление за патент за успеха, който може да промени света на енергетиката.

Учените се надяват откритието да бъде доразвита в България и да не се използва на бойното поле.

