Природният водород има потенциал да се превърне в един от инструментите за преодоляване на зависимостта на човечеството от изкопаемите горива.

Следователно, новите находища на този ресурс не само откриват икономически възможности за определени страни, но и могат да помогнат за спиране на глобалното изменение на климата, пише Ecoportal, цитиран от БГНЕС.

Международен екип от изследователи е открил голям природен източник на природен водород в Албания, малка балканска страна на адриатическото крайбрежие. Изследователите публикуваха подробности за открития източник на водород в списание Science.

Според доклада на учените, подземният воден басейн, разположен на дълбочина 950 метра, ежегодно отделя приблизително 200 тона природен водород. Това е 1000 пъти повече от други подобни системи, открити от учените. След анализ на геоложката структура на това място, учените изчислиха, че потенциалните запаси от природен водород тук могат да бъдат между 5000 и 50 000 тона.

Както отбелязва Ecoportal, това откритие дава надежда, че природният водород всъщност може да е много по-изобилен на нашата планета, отколкото се смяташе досега. Освен това, приложенията му са многобройни. Основното предимство на водорода е неговата екологичност. Ако се използва като гориво, единствените странични продукти биха били топлината и водата.

В момента в световен мащаб е в ход водородна треска: все повече страни търсят местни източници на водород, отбелязва Ecoportal. Това не е случайно. Природният водород има потенциал да се превърне в един от инструментите за преодоляване на зависимостта на човечеството от изкопаемите горива. Следователно, новите находища на този ресурс не само откриват икономически възможности за определени страни, но и могат да помогнат за спиране на глобалното изменение на климат, обобщава Ecoportal.

