Американският президент Доналд Тръмп определи лимит от 7500 души за хората, които ще бъдат допуснати до кандидатстване за убежище в САЩ за финансовата 2026 година, предаде Ройтерс.

Това е най-малката бройка в историята, откакто се води статистика по този показател, уточнява световната агенция. Фиксираният от Тръмп таван може да се види в документ, публикуван днес от Белия дом.

Повечето от допуснатите бежанци ще бъдат бели граждани на Република Южна Африка, отбелязва Асошиейтед прес. Досега САЩ са допускали на територията си стотици хиляди хора от всички краища на света, бягащи от войни и политически преследвания, обръща внимание АП.

На страницата на Федералния регистър, където е публикуван документът, не се споменава причина за рязкото намаляване на бройката. Миналата година - по време на президентския мандат на Джо Байдън - тя бе 125 000, посочва АП.

В меморандума се казва само, че допускането на най-много 7500 бежанци за финансовата 2026 г. "почива на хуманитарни съображения, а и без друго е в национален интерес".

