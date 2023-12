Днес е ден на национален траур в Чехия в памет на жертвите на масовата стрелба в Карловския университет на 21 декември.

24-годишният студент Давид Козак уби 14 души и рани 25. Всички жертви са чешки граждани – преподаватели, служители и студенти. Някои са били колеги на стрелеца.

Shootout reported at #Prague ’s Charles University. Gunman, who killed 14 people and left more than 20 injured in the Czech Republic's worst mass shooting, murdered his father before shooting his classmates in the rampage on Thursday, as reported. A Czech Police reporter… pic.twitter.com/zokGhjBzzn