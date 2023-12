24-годишният Давид Козак, който уби в четвъртък 14 души в Карловския университет в Прага, се е самоубил, когато полицаите са го обградили на покрива на сградата.

Това съобщи на брифинг чешката полиция, цитирана от Би Би Си. От полицията показаха и кадри от преследването на стрелеца, заснети от боди камера.

Идентифицирани са всички жертви на масовата стрелба, сред тях няма чужденци. Сред ранените има двама граждани на Обединените арабски емирства и един на Нидерландия.

По-тежко пострадалите са оперирани и са в стабилно състояние, информираха още от полицията.

Shootout reported at #Prague ’s Charles University. Gunman, who killed 14 people and left more than 20 injured in the Czech Republic's worst mass shooting, murdered his father before shooting his classmates in the rampage on Thursday, as reported. A Czech Police reporter… pic.twitter.com/zokGhjBzzn