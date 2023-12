24-годишният студент Давид Козак, който уби 14 души в Карловия университет в Прага на 21 декември, е имал дневник в социалните мрежи, в който е споделял, че най-голямата му мечта е да извърши масово убийство. Той е написал още, че мрази този свят и иска да остави колкото се може повече жертви, преди да се самоубие.

Това каза в ефира на bTV Камелия Илиева, главен редактор на списания „Роден глас“ в Чехия. Информацията е от пресконференция на полицията снощи.

На пресконференция снощи началникът на полицията съобщи , че дълго ще бъде блокиран пл. „Ян Палах“, където се намира Философския факултет на университета. Пространството е огромно и трябва щателно да бъде проверено дали някъде не е заложена бомба.

The #Czech Republic has declared Saturday a national day of #mourning after a #gunman killed 14 people and injured 25 at a university in #Prague. The gunman, who police said had been "eliminated", is believed to have also killed his father. #Czechia #Europe #guns #shooting pic.twitter.com/MhtroS1AVV