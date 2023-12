Чехия обяви събота – 23 декември, за ден на национален траур след масовата стрелба на 21 декември, при която бяха убити 14 души. Стрелецът също е мъртъв, ликвидиран е от полицията.

В четвъртък вечерта хората запалиха свещи и оставиха цветя край мястото на стрелбата.

24-годишен студент Давид Козак откри огън в сградата на Карловия университет в центъра на Прага. Ранените са 25, от тях 10 са в тежко състояние. Съобщено беше, че младият мъж е убил баща си в близко градче преди да открие огън в университета.

Полицията проверява дали стрелецът не е отговорен и за убийство от 15 декември – на мъж и двумесечната му дъщеря в гора край Прага.

Стрелбата в Карловия университет е започнала около 15 ч. местно време в четвъртък в сградата на Философския факултет. Въоръженият мъж е открил огън в коридорите и класните стаи на сградата.

