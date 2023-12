Стрелецът от Карловия университет в Прага е свързан с още две убийства, станали миналата седмица в Клановицката гора край града. Това съобщиха министърът на вътрешните работи и полицията на Чешката република.

Според тях нападателят, който няма криминално минало, е избрал жертвите си на случаен принцип. Властите потвърждават, че при масовата стрелба във Философския факултет на Карловия университет в Прага са застреляни 14 души, а 25 са били ранени, като 10 от тях - тежко.

BREAKING: Mass-shooting in Prague, Czechia at the Charles University. First reports say multiple people have been killed. Shoots can be heard in the video. Large police presence at the scene. pic.twitter.com/oqtmIIcyG8

Стрелецът е отишъл в Прага, за да отнеме живота си и е бил „вдъхновен от ужасяващо подобно събитие в чужбина“, допълни началникът на полицията Мартин Вондрашек. Най-напред той застрелял баща си в дома им и написал в социалните мрежи, че ще отнеме живота си и ще убие и други.

Макар и непотвърдено, това събитие се тълкува като стрелбата от 7 декември в Брянск, Южна Русия, когато 14-годишно момиче внася пушка в училището си и ранява петима свои съученици, след което се самоубива. По-късно едно от ранените деца умира.

В сградата на Карловия университет са открити голям брой оръжия. Самият младеж е имал поне няколко разрешителни. Масовата стрелба не е свързана с международен тероризъм, заявява министърът на вътрешните работи на Чехия Вит Ракусан.

"Без бързата реакция на полицията можеше да имаме десетки жертви", добавят от полицията.

Според полицията 24-годишният Давид Козак, който стои зад убийството на повече от 15 души, напуска село Хостун на 20 км западно от Прага, след като застрелва баща си сутринта.

Според полицията следобед той е трябвало да присъства на лекция в отделна сграда на улица "Селетна", на няколко минути пеша от Философския факултет и в непосредствена близост до площада на стария град в Прага. Преди стрелбата полицаите са отишли там да го търсят.

Давид обаче отива в основната сграда и открива масова стрелба, като започва да стреля на четвъртия етаж.

„Хукнах, защото си помислих, че е атака срещу еврейски обект. Спецчастите обаче ми казаха, че е във факултета, което беше още по-стресиращо, защото дъщеря ми беше там. Свързах се с нея и пращах SMS-и да се отдалечи от прозорците, да залегне. В същото време помагах на полицията, защото много хора дойдоха опасно близо“, разказва Аарън Гунсберг, собственик на ресторант и очевидец.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.



Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p