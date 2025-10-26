Броят на ранените след руското въздушно нападение с дронове, при което бяха поразени два многоетажни жилищни блока в украинската столица Киев, нарасна на 26, предаде ДПА.

Сред тях има шест деца. В по-ранна публикация в Инстаграм киевската градска военна администрация бе съобщила, че има 14 ранени, сред които четири деца.

Кметът на Киев Виталий Кличко не уточни дали ударите са били насочени директно срещу двата блока или щетите са нанесени от паднали върху тях отломки от нападателни средства, унищожени от украинската противовъздушна отбрана.

"На всеки от ранените се оказва медицинска помощ, някои от тях са настанени в болница", информираха киевските власти.

В Киев и околностите бе обявена тревога за около час-час и половина, уточнява Ройтерс.

Сирените са утихнали в 3:30 ч. след полунощ местно време (също и българско).

