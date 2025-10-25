Руски удари с балистични ракети по Киев раниха най-малко шестима души

Русия тази нощ отново атакува Киев с балистични ракети, като засега има данни най-малко шестима ранени, съобщи в Телеграм кметът на украинската столица Виталий Кличко, предаде ДПА.

В източната част на тримилионния град бушуват няколко пожара. Според неофициална информация основна мишена на руските удари са били намиращи се в района топлоелектрически централи.

Сирените за въздушна тревога в Киев бяха задействани в 03:51 ч. местно (и българско) време.

След това за кратко в цяла Украйна бе обявена опасност от въздушни удари.

На 23 октомври руски дронове атакуваха украинската столица за втора поредна нощ. Четирима души бяха ранени, съобщиха властите.

Дронове причиниха щети на няколко жилищни и други сгради, включително на детска градина.

Предишната нощ при ракетни и безпилотни нападения из цяла Украйна бяха убити шестима души, включително две деца. Отделно от това цялата страна се наложи да премине на режим на тока.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че е атакувало украинската енергийна инфраструктура в отговор на украински удари по граждански цели в Русия.