Британското правителство вика руския посланик: Ударите на Путин снощи убиха цивилни

Британското правителство е извикало руския посланик, след като руските удари по Киев отнеха живота на 15 души и нанесоха щети на сградата на Британския съвет. Това заяви британският външен министър Дейвид Лами.

„Ударите на Путин снощи убиха цивилни, разрушиха домове и нанесоха щети на сгради, включително на Британския съвет и делегацията на ЕС в Киев. Привикахме руския посланик“, написа Лами в социалната мрежа X.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаката показва отхвърлянето на мирните преговори от страна на Москва.

Русия продължава да нанася въздушни удари по украински градове, въпреки призивите на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на огъня и дори докато говори за важността на прекратяването на войната, започнала с пълномащабната ѝ инвазия през февруари 2022 г., информира БГНЕС.

Нападението – едно от най-смъртоносните в Киев – проби пететажна дупка в един жилищен блок, разкъсвайки сградата на две.

Репортери на АФП видяха спасители да изнасят жертвите в чували за трупове, докато претърсваха тлеещите развалини.

Тежки строителни машини бяха използвани, за да изгребат купчините от отломки. Официални лица предупредиха, че се смятат, че няколко души все още са затрупани под срутената сграда.

