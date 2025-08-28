Русия порази сградата на Британския съвет в Киев

Руска атака с дрон и ракети срещу Киев през нощта е повредила сградата на Британския съвет в украинската столица, заяви британският премиер Киър Стармър в четвъртък, изразявайки съболезнованията си, предава Ройтерс.

„Мислите ми са с всички засегнати от безсмислените руски удари срещу Киев, които са повредили сградата на Британския съвет. Това кръвопролитие трябва да спре“, написа Стармър в социалните медии на платформата X.

Снимка: Reuters

Сградата на представителството на ЕС в Киев също беше повредена.

„Осъждам категорично тези брутални атаки, които са ясен знак, че Русия отхвърля мира и избира терора. Изразяваме пълната си солидарност със служителите на представителството на ЕС, техните семейства и всички украинци, които понасят тази агресия“, написа в социалните мрежи еврокомисарят по разширяването Марта Кос в публикация.

Най-малко 12 души са загиналите, а 48 ранените при руските удари с дронове и ракети срещу украинската столица Киев.