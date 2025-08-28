dalivali.bg
София
сега Слънчево 26°
13 Слънчево 28°
14 Слънчево 29°
15 Слънчево 30°
16 Слънчево 30°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
2 / 10
Русия порази сградата на Британския съвет в Киев
„Това кръвопролитие трябва да спре“, написа британският премиер Киър Стармър
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Светът

Русия порази сградата на Британския съвет в Киев

„Това кръвопролитие трябва да спре“, написа британският премиер Киър Стармър

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:41 ч. 28.08.2025 г.

Руска атака с дрон и ракети срещу Киев през нощта е повредила сградата на Британския съвет в украинската столица, заяви британският премиер Киър Стармър в четвъртък, изразявайки съболезнованията си, предава Ройтерс.

„Мислите ми са с всички засегнати от безсмислените руски удари срещу Киев, които са повредили сградата на Британския съвет. Това кръвопролитие трябва да спре“, написа Стармър в социалните медии на платформата X.

Снимка: Reuters

Сградата на представителството на ЕС в Киев също беше повредена.

„Осъждам категорично тези брутални атаки, които са ясен знак, че Русия отхвърля мира и избира терора. Изразяваме пълната си солидарност със служителите на представителството на ЕС, техните семейства и всички украинци, които понасят тази агресия“, написа в социалните мрежи еврокомисарят по разширяването Марта Кос в публикация.

Руски удари повредиха сградата на дипломатическата мисия на ЕС в Киев

Най-малко 12 души са загиналите, а 48 ранените при руските удари с дронове и ракети срещу украинската столица Киев.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Мъж в скафандър изля кофи с фекалии по директорка в общината в Димитровград (ВИДЕО)

Мъж в скафандър изля кофи с фекалии по директорка в общината в Димитровград (ВИДЕО)
Бой в центъра на София заради поставена скоба на автомобил (ВИДЕО)

Бой в центъра на София заради поставена скоба на автомобил (ВИДЕО)
20-годишен младеж и момиче на 17 г. загинаха в катастрофа край Котел (ВИДЕО)

20-годишен младеж и момиче на 17 г. загинаха в катастрофа край Котел (ВИДЕО)
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Преди 2 г. в инцидент на същото място със същата кола жена губи бебето си

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Преди 2 г. в инцидент на същото място със същата кола жена губи бебето си
Искат постоянен арест за 19-годишния шофьор, управлявал след наркотици, който блъсна двама мъже с АТВ в София

Искат постоянен арест за 19-годишния шофьор, управлявал след наркотици, който блъсна двама мъже с АТВ в София
Тази сутрин
Снимка: Световно първенство по събиране на боклук в София
Световно първенство по събиране на боклук в София
Снимка: Промени в закона за обществената информация: "Има усилия да се вържат ръцете на гражданското общество"
Промени в закона за обществената информация: "Има усилия да се вържат ръцете на гражданското общество"
Снимка: Любомир Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
Любомир Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Магията на традициите
Магията на традициите
Снимка: По пътя към наградите "Оскар"
По пътя към наградите "Оскар"
Снимка: Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест