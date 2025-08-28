Руски удари повредиха сградата на дипломатическата мисия на ЕС в Киев

Председателят на Европейския съюз Антониу Коща заяви, че е „ужасен“ от новата серия смъртоносни руски удари по Киев, които са повредили и сграда на дипломатическата мисия на блока.
„Мислите ми са с украинските жертви, а също и с персонала на делегацията на ЕС, чиято сграда беше повредена при този умишлен руски удар“, написа председателят на Европейския съвет в платформата „X“.
„ЕС няма да се поддаде на заплахи. Агресията на Русия само засилва решимостта ни да застанем на страната на Украйна и нейния народ“, добави той.
В нощта на 28 август украинската столица беше подложена на масирани атаки от руска страна.
Най-големите разрушения бяха в Дарницки район, където врагът удари входа на пететажна жилищна сграда.
„Общите щети по обекти в Киев ще достигнат отново стотици, счупените прозорци ще се броят за хиляди, а търговски център в центъра на града е повреден“, каза Тимур Ткаченко, началник на пожарната служба на Киев.
В момента в столицата се съобщава за десетки ранени. Има и жертви, включително дете.
