Руски удари повредиха сградата на дипломатическата мисия на ЕС в Киев

Председателят на Европейския съюз Антониу Коща заяви, че е „ужасен“ от новата серия смъртоносни руски удари по Киев, които са повредили и сграда на дипломатическата мисия на блока.

„Мислите ми са с украинските жертви, а също и с персонала на делегацията на ЕС, чиято сграда беше повредена при този умишлен руски удар“, написа председателят на Европейския съвет в платформата „X“.

„ЕС няма да се поддаде на заплахи. Агресията на Русия само засилва решимостта ни да застанем на страната на Украйна и нейния народ“, добави той.

В нощта на 28 август украинската столица беше подложена на масирани атаки от руска страна.

Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine.



My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike.



The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo — António Costa (@eucopresident) August 28, 2025

Най-големите разрушения бяха в Дарницки район, където врагът удари входа на пететажна жилищна сграда.

„Общите щети по обекти в Киев ще достигнат отново стотици, счупените прозорци ще се броят за хиляди, а търговски център в центъра на града е повреден“, каза Тимур Ткаченко, началник на пожарната служба на Киев.

В момента в столицата се съобщава за десетки ранени. Има и жертви, включително дете.