Русия изстреля 598 дрона и 31 балистични и крилати ракети срещу Украйна

Русия с мощна атака тази нощ срещу Украйна, има поне 10 загинали (СНИМКИ)

Русия изстреля 598 дрона и 31 балистични и крилати ракети срещу Украйна по време на нова „масивна“ атака през нощта, съобщи украинската въздушна армия, цитирана от АФП.

Според предварителните данни 563 бойни дрона и дрона-примамки, както и 26 ракети са били свалени или заглушени, посочиха от ВВС.

Броят на жертвите от ударите по Киев се увеличи до 10, предаде БГНЕС.