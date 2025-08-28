dalivali.bg
Русия с мощна атака тази нощ срещу Украйна, има поне 10 загинали (СНИМКИ)
Русия изстреля 598 дрона и 31 балистични и крилати ракети срещу Украйна
Светът

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:06 ч. 28.08.2025 г.

Русия изстреля 598 дрона и 31 балистични и крилати ракети срещу Украйна по време на нова „масивна“ атака през нощта, съобщи украинската въздушна армия, цитирана от АФП.

Според предварителните данни 563 бойни дрона и дрона-примамки, както и 26 ракети са били свалени или заглушени, посочиха от ВВС.

Броят на жертвите от ударите по Киев се увеличи до 10, предаде БГНЕС. 

