Президентът Тръмп определи като „глупости“ аргумента на Москва да не се реализира срещата Путин - Зеленски заради съмнения в легитимността на украинския президент.

На свой ред Кремъл посочи нова причина - несъгласие с европейските гаранции за сигурността на Украйна.

Украинският президент пък заяви, че е време за експертни разговори със западните съюзници по плановете за гаранции за сигурността на страната му.

Киев и съюзниците отново призоваха Вашингтон да окаже натиск за преговори над Москва.

А от Белия дом Тръмп коментира:

„Трябва да ги събера и двамата по едно и също време. Искам това да свърши. Имаме и икономически санкции. Говоря за икономически, защото няма да влизаме в световна война“, каза Доналд Тръмп.

От днес влязоха в сила новите по-високи американски мита за Индия, които достигат до 50%.

Тръмп аргументира увеличението с това, че Индия е сред държавите, които купуват руски петрол.

