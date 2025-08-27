Президентът Тръмп определи като „глупости“ аргумента на Москва да не се реализира срещата Путин - Зеленски заради съмнения в легитимността на украинския президент.
На свой ред Кремъл посочи нова причина - несъгласие с европейските гаранции за сигурността на Украйна.
Украинският президент пък заяви, че е време за експертни разговори със западните съюзници по плановете за гаранции за сигурността на страната му.
Киев и съюзниците отново призоваха Вашингтон да окаже натиск за преговори над Москва.
А от Белия дом Тръмп коментира:
„Трябва да ги събера и двамата по едно и също време. Искам това да свърши. Имаме и икономически санкции. Говоря за икономически, защото няма да влизаме в световна война“, каза Доналд Тръмп.
От днес влязоха в сила новите по-високи американски мита за Индия, които достигат до 50%.
Тръмп аргументира увеличението с това, че Индия е сред държавите, които купуват руски петрол.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK