Кремъл похвали усилията на Съединените щати за постигане на мир в Украйна, като заяви, че срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска този месец е била „значима, конструктивна и необходима“, предаде Ройтерс.

Говорителят Дмитрий Песков обаче заяви пред репортери, че Москва има отрицателно мнение за европейските предложения за гаранции за сигурност за Киев и няма да приеме никакво присъствие на войски на НАТО на територията на съседната страна.

Като част от потенциално мирно споразумение, европейските съюзници на Украйна работят за изготвянето на набор от гаранции за страната, които да я защитят от евентуална бъдеща атака от Русия.

Песков обаче заяви, че разполагането на европейски войски в Украйна би означавало присъствие на НАТО там, което според него е нещо, което Русия се е стремяла да предотврати от самото начало.

„Всъщност, в самото начало именно разширяването на военната инфраструктура на НАТО и проникването ѝ в Украйна може да се посочи като една от основните причини за възникналата конфликтна ситуация. Затова имаме отрицателно отношение към тези дискусии“, каза той.

Песков заяви, че руските и украинските преговарящи за мир са в контакт, но че не може да даде дата за кога ще се срещнат отново. Двете страни проведоха последната си среща лице в лице в Истанбул на 23 юли, която продължи само 40 минути.

Говорителят на Кремъл каза още, че гаранциите за сигурност са „една от най-важните теми“, но че Русия не счита за полезно да ги обсъжда публично.

Русия твърди, че трябва да бъде един от гарантите за сигурността на Украйна и иска да възроди предложение, което беше обсъдено между двете страни през 2022 г., в първите седмици на войната.

Киев отхвърля това, като твърди, че то би дало на Москва ефективно право на вето върху всякаква външна военна подкрепа за Украйна.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски каза, че е дошъл моментът да бъдат организирани преговори между лидери във връзка с ключовите приоритети и срокове за гаранциите за сигурност.

„Военни командири, министри на отбраната и съветници по сигурността – подготвяме компонентите на бъдещата сигурност на различни нива. Ускоряваме процеса по уточняване на детайлите", написа той в палтформата Х.

Припомняме, че Тръмп заяви, че САЩ няма да разположат войски в Украйна като част от бъдещи гаранции за сигурност, но той остави вратата отворена за друго военно участие на САЩ, включително въздушна и разузнавателна подкрепа.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK