Евентуална бъдеща среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин, би могла да се проведе в Турция, държавите от Персийския залив или в Европа.



Това смята украинският президент. Според него развитието ще зависи само от готовността на световните лидери - основно от това Вашингтон да окаже натиск на Москва.

„Тази седмица ще има контакти с Турция, държавите от Персийския залив, с европейски страни, които могат да станат платформа за преговори с руснаците", каза той във вечерното си видеообръщение.

„Важно е нашите партньори да потвърдят това. От страна на Киев „всичко ще е възможно най-добре подготвено, за да сложим край на войната", добави той.

Според Зеленски са необходими нови стъпки и допълнителен натиск чрез санкции и мита, които да принудят Москва да сложи край на войната. Той отбеляза, че вчера е разговарял по въпроса със специалния пратеник на президента на САЩ Кийт Келог.

„След срещата ни във Вашингтон имаме нова основа за съвместна работа. Това е важно“, заяви Зеленски. В същото време Русия изпраща сигнали, които показват нежеланието ѝ да се ангажира с реални преговори, добави украинският президент.

За среща между лидерите на Русия и Украйна се заговори отново след скорошната дипломатическа офанзива на Доналд Тръмп.



Според руската страна обаче, първо трябва да се подготви дневен ред, а такъв няма.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK