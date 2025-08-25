Украински и американски официални представители се очаква да се срещнат по-късно тази седмица, за да обсъдят евентуална среща между Киев и Москва.

Кремъл от години описва Зеленски като нацист и марионетка. Среща на Путин с него би била „тежък обрат“

Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Новината идва на фона на усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за бързо сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украйна. След отделни срещи с руския президент Владимир Путин и Зеленски, Тръмп заяви, че следващата стъпка ще бъде двустранна среща на върха между двамата лидери, която се надява, че ще се състои в следващите две седмици.

Зеленски каза, че планира да обсъди евентуални преговори с руската страна по време на среща със специалния пратеник на САЩ Кийт Келог по-късно днес.

Украйна също очаква да получи и план за гаранции за сигурността, подкрепен от западните партньори в рамките на няколко дни, пише „Киев Индипендънт“.

„Бихме искали да разберем от американската страна дали руснаците са готови – и в какъв формат – за двустранна, а в крайна сметка и тристранна среща“, заяви Зеленски по време на пресконференция с норвежкия премиер Йонас Гар Стор в Киев.

Тръмп сравни Путин и Зеленски с олио и оцет

Срещата ще бъде първата среща между Зеленски и Путин от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Двамата лидери се срещнаха за последен път в Париж през декември 2019 г. в рамките на преговорите в Нормандския формат с посредничеството на Франция и Германия.

Подготовката за преговорите се ръководи от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, специалния пратеник Стив Уиткоф и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, както и украинския президент.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK