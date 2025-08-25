Украински и американски официални представители се очаква да се срещнат по-късно тази седмица, за да обсъдят евентуална среща между Киев и Москва.

Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Новината идва на фона на усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за бързо сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украйна. След отделни срещи с руския президент Владимир Путин и Зеленски, Тръмп заяви, че следващата стъпка ще бъде двустранна среща на върха между двамата лидери, която се надява, че ще се състои в следващите две седмици.

Зеленски каза, че планира да обсъди евентуални преговори с руската страна по време на среща със специалния пратеник на САЩ Кийт Келог по-късно днес.

Украйна също очаква да получи и план за гаранции за сигурността, подкрепен от западните партньори в рамките на няколко дни, пише „Киев Индипендънт“.

„Бихме искали да разберем от американската страна дали руснаците са готови – и в какъв формат – за двустранна, а в крайна сметка и тристранна среща“, заяви Зеленски по време на пресконференция с норвежкия премиер Йонас Гар Стор в Киев.

Срещата ще бъде първата среща между Зеленски и Путин от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Двамата лидери се срещнаха за последен път в Париж през декември 2019 г. в рамките на преговорите в Нормандския формат с посредничеството на Франция и Германия.

Подготовката за преговорите се ръководи от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, специалния пратеник Стив Уиткоф и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, както и украинския президент.

