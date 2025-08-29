Двете деца, убити при стрелбата в католическо училище в Минеаполис, бяха идентифицирани от родителите си като Харпър Мойски - „радостно и дълбоко обичано дете“, и Флетчър Меркел, който обичаше „всеки спорт, който му беше позволено да играе“.

Докато се отслужваше литургия в католическата църква „Благовещение“ в сряда, 10-годишната Харпър и 8-годишният Флетчър бяха убити при нападение с огнестрелно оръжие, при което бяха ранени 18 души, пише Би Би Си.

Снимка: Ройтерс

„Вчера един страхливец реши да ни отнеме 8-годишния син Флетчър. Заради действията му никога повече няма да можем да го прегърнем, да говорим с него, да играем заедно и да го гледаме как се превръща в прекрасен млад мъж. Флетчър обичаше семейството си, приятелите си, риболова, готвенето и всеки спорт, който му беше позволено да играе“, каза неговият баща Джеси Меркел.

„Моля, помнете Флетчър такъв, какъвто беше, а не деянието, което сложи край на живота му. Прегърнете и целунете децата си още днес. Обичаме те, Флетчър! Винаги ще бъдеш с нас!“, каза бащата в емоционално изявление.

Бащата на Флетчър каза още, че се надява ранените да се възстановят бързо и че жертвите, особено децата, ще могат да се възстановят психически и да намерят сили да живеят щастлив и пълноценен живот.

Снимка: Ройтерс

Семейството заяви, че се надява да създаде стипендиантски фонд на името на сина си.

Родителите на 10-годишната Харпър Мойски - Майкъл Мойски и Джаки Флавин, заявиха в изявление, че дъщеря им е била „умно, радостно и дълбоко обичано дете, чийто смях, доброта и дух са докосвали всички, които са я познавали“.

Семейството каза, че малката сестра на Харпър „е обожавала по-голямата си сестра и скърби за невъобразимата загуба“.

Те добавиха, че семейството се надява „споменът за нея да предизвика действия“, които да прекратят подобно насилие.

Снимка: Ройтерс

„Никое семейство не бива да изпитва такава болка. Промяната е възможна и е необходима, за да не се превърне историята на Харпър в поредица от трагедии“, каза семейството на момичето.

„Светлината на Харпър винаги ще свети над нас и се надяваме, че паметта ѝ ще вдъхнови другите да работят за един по-безопасен и по-състрадателен свят“, казаха те, молейки за уединение, за да „скърбят, да подкрепят сестрата на Харпър и да се държат здраво един за друг“.

Сред ранените са още 15 ученици на възраст от 6 до 15 години и трима възрастни на около 80 години. Най-малко един пострадал остава в критично състояние в болницата.

Снимка: Ройтерс

Бдения са проведени в Минеаполис и в съседния град Сейнт Пол, а знамената са спуснати наполовина.

Полицията все още не посочва мотива за нападението, но твърди, че нападателят е имал крайни антирелигиозни убеждения и преди това е посещавал училището.

Майката на стрелеца, която също е работила в училището, преди да се пенсионира, не е отговорила на опитите на правоохранителните органи да се свържат с нея.

