Президентът на Украйна Володимир Зеленски бе по-краен в своите изказвания, като изрази огромно разочарование от постъпката на Моди. В социалната мрежа „X” той написа:

„Огромно разочарование и съкрушителен удар за мира е да видя как лидерът на най-голямата демокрация в света прегръща най-кръвожадния престъпник.“

In Ukraine today, 37 people were killed, three of whom were children, and 170 were injured, including 13 children, as a result of Russia’s brutal missile strike.



