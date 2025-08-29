Апелативният съд в Бургас потвърди окончателно мерките за неотклонение на тримата обвиняеми по случая с трагичния инцидент от морето, при който загина 8-годишно дете, след падане по време на парасейлинг.

Двамата задържани – морякът Камен Тенев и касиерът Петко Стефанов – остават в ареста. Капитанът на лодката, Христо Раев, е на свобода срещу парична гаранция от 5000 лева.

Според резултатите от вече готовите експертизи, техническото оборудване, използвано при инцидента, е било в изключително компрометирано състояние. Става дума за коланите на парашута и т.нар. седло, върху което е било детето. От заключенията на експертите става ясно, че те са били във „видимо лошо състояние“.

За първи път след инцидента, капитанът на лодката Христо Раев говори пред медиите. Той каза, че е видял как пада детето и са се опитали после да спасят майката и тя да не скочи.

„Управител ли е на дружеството Петко - не е управител. Защо трябва да понесе цялата отговорност. Касае се за една изключителна трагедия. Не смятам, че Петко Стефанов трябва да понесе цялата отговорност“, каза адвокатът на Петко Стефанов – Петър Димитров.

Разследването по случая все още не е приключило. Очакват се допълнителни експертизи и свидетелски показания.

