Смяната на „Общинска банка“ върви по план, до края на месеца процедурата по избор на нова банка за парите на София ще приключи. Това каза столичният кмет Васил Терзиев в „Тази сутрин“ и допълни, че този казус не е прецедент за „разговор през медиите“ с лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

Той обясни, че се надява да има по-добра доходност в новата финансова институция, но промяна на таксите за гражданите няма да има. Относно твърденията на хора от столичната администрация, че са подложени на натиск от страна на „Продължаваме промяната“, Терзиев заяви:

„Аз си спазих обещанието да направим одити, когато са готови финалните доклади – няколко стотин страници, в момента ги анализираме, ще има последващи действия. Докладите показват административни пропуски, които ще бъдат коригирани. Натиск винаги е имало и ще продължава да има. Въпросът е не дали има натиск, а дали има последствия от този натиск. Моята грижа е какъвто и натиск да има от икономически и политически заинтересовани страни, той да не се пренася в това как администрацията взима решения“, посочи кметът.

Той обясни, че към момента няма нужда от назначаване на заместник на Никола Барбутов, който се намира в ареста. Скоро ще бъде ясно и името на новия зам.-кмет по транспорта.

Столичният кмет отхвърли твърденията, че в неговата администрация има кадрова криза. По думите му не е важен въпросът защо си е тръгнал зам.-кметът по финансите Иван Василев, а кой е неговият наследник – Георги Клисурски, какви са неговите приоритети и каква експертиза има. Той допълни, че решението за напускането на Василев е било общо. Столичният кмет не пожела да коментира решението на Георги Клисурски да напусне „Продължаваме промяната“, но уточни, че партията стои зад него и назначението му.

„Управлявам София с чудесен екип, с подкрепата на „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и с разума, който понякога надделява във всичките общински съветници. Разчитаме и на „Спаси София“ за определени гласувания. Никога не сме имали комфорта като управляващи лесно да се приемат решения. Научили сме се да бъдем по-добри в обясненията и да си свършваме по-добре „домашното“, каза Терзиев.

Столичният кмет обясни, че за празника на София е подготвена богата палитра от събития – над 50. Насрочена е тържествена сесия на общинския съвет, на която ще бъдат наградени заслужили столичани, сред които актьорът Руси Чанев, поетът Найден Вълчев, олимпийската шампионка Таня Богомилова и др. Ще бъде отслужен тържествен водосвет и концерт пред храм-паметник „Св. Ал. Невски“.

„Много често очакванията са ние, политиците, да се справяме с всички проблеми, но понякога това зависи от всеки един от нас. Как ние гледаме на града, как го пазим и дали работим за това – той да се подобрява. Хубавите градове имат хубави общества, не само хубави тротоари и градинки“, каза кметът.

Терзиев посочи, че тази година денят ще бъде присъствен за учениците, училищата сами ще решават дали да бъде учебен. Столичният кмет беше категоричен, че сега харесва много повече София, отколкото преди да влезе в управлението на града. Отбеляза, че усилено е работил за сметоизвозването, миенето на улиците и новия облик на парковете.

„Аз съм много доволен от всичко, което е свършено в сферата на образованието, за мен това е изключително важна тема. Десетки детски градини се строят, също така има и много проекти, свързани с училищата – там трябва да минем на едносменен режим, десетки училища трябва да се разширят“, допълни Терзиев.

По отношение на платените зони за паркиране, Терзиев заяви, че до седмица ще има резултати от онлайн анкетата, която той лично пусна. По думите му над 20 хил. души са я попълнили. Според него за всяко по-важно решение за София, ще има подобна практика. Той призна, че продължават проблемите в сектора на публичния транспорт и е много трудно да осигуряват заплатите на шофьорите.

Още не е ясно колко ще струва ремонтът на инфраструктурата, разрушена от дерайлиралия трамвай край Посолството на Румъния. Възстановителните дейности обаче вече са започнали.

Целия разговор вижте във видеото!

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK