Онлайн анкета: Терзиев пита столичани за цените на платеното паркиране и обхвата на зоните

Въпросите от анкетата са свързани с възрастта, местоживеенето, начина на придвижване и паркиране

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:22 ч. 13.09.2025 г.

Столичният кмет Васил Терзиев пусна онлайн анкета, в която пита граждани и бизнес какви според тях трябва да са цените за платено паркиране в София  и следва ли да се обособява нова червена зона за паркиране.

Анкетата е анонимна.

„Искаме да знаем дали да разширим обхвата на зоните, дали да променим цените и времетраенето на паркирането. Ще Ви бъдем благодарни да споделите анкетата с Ваши близки, приятели и съседи, за да чуем мнението на възможно най-много граждани. Това ще ни помогне да вземем най-справедливите решения за паркирането в града“, написа в социалните мрежи столичният кмет.

Нови цени и зони за паркиране?: Червена за 5 лв., по-скъпи синя и зелена, а синята – и уикенда

Въпросите от анкетата са свързани с възрастта, местоживеенето, начина на придвижване и паркиране. Ето и част от тях:

  • Ако в квартала, в който живеете, няма зона, бихте ли подкрепили въвеждане на платена зона за паркиране?
  • Трябва ли зоните да работят събота и/или неделя?
  • Какво да бъде работното време на зоните?
  • Подкрепяте ли въвеждане на червена зона (по-скъпа от синя) в най-натоварените места в центъра на София?
  • Къде трябва да се разшири зелената зона?

Припомняме, че идея за разширяване на зоните за платено паркиране имаха общинските съветници от „Спаси София“. Проектът им предвиждаше разкриване на „червена зона“ в участъка между булевардите „Евлоги и Христо Георгиеви“, „Пенчо Славейков“, „Христо Ботев“ и „Дондуков“. Там почасовото паркиране се предлагаше да струва 5 лева за час, а абонаментът за хората, които живеят там – 200 лева на година.

Борис Бонев: ГЕРБ провали реформата в паркирането в София

Относно разширяването на зелената зона предложението е тя да стига и до „Студентски град“, като обхване района около бул. „Г.М. Димитров“.

Предложението им обаче беше отхвърлено от Столичния общински съвет, с мотива, че не е подробно обсъдено.

Може да видите анкетата ТУК.

