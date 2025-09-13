Онлайн анкета: Терзиев пита столичани за цените на платеното паркиране и обхвата на зоните

Столичният кмет Васил Терзиев пусна онлайн анкета, в която пита граждани и бизнес какви според тях трябва да са цените за платено паркиране в София и следва ли да се обособява нова червена зона за паркиране.

Анкетата е анонимна.

„Искаме да знаем дали да разширим обхвата на зоните, дали да променим цените и времетраенето на паркирането. Ще Ви бъдем благодарни да споделите анкетата с Ваши близки, приятели и съседи, за да чуем мнението на възможно най-много граждани. Това ще ни помогне да вземем най-справедливите решения за паркирането в града“, написа в социалните мрежи столичният кмет.

Въпросите от анкетата са свързани с възрастта, местоживеенето, начина на придвижване и паркиране. Ето и част от тях:

Ако в квартала, в който живеете, няма зона, бихте ли подкрепили въвеждане на платена зона за паркиране?

Трябва ли зоните да работят събота и/или неделя?

Какво да бъде работното време на зоните?

Подкрепяте ли въвеждане на червена зона (по-скъпа от синя) в най-натоварените места в центъра на София?

Къде трябва да се разшири зелената зона?

Припомняме, че идея за разширяване на зоните за платено паркиране имаха общинските съветници от „Спаси София“. Проектът им предвиждаше разкриване на „червена зона“ в участъка между булевардите „Евлоги и Христо Георгиеви“, „Пенчо Славейков“, „Христо Ботев“ и „Дондуков“. Там почасовото паркиране се предлагаше да струва 5 лева за час, а абонаментът за хората, които живеят там – 200 лева на година.

Относно разширяването на зелената зона предложението е тя да стига и до „Студентски град“, като обхване района около бул. „Г.М. Димитров“.

Предложението им обаче беше отхвърлено от Столичния общински съвет, с мотива, че не е подробно обсъдено.

Може да видите анкетата ТУК.