Общинските съветници единодушно дадоха право на столичния кмет Васил Терзиев да стартира процедура по избор на нова банка, която да обслужва средствата на общината. Бюджетът на София е близо 3 млрд. лв.

„Цялото заседание днес е абсолютно излишно. Това беше цирк“, заяви общинският съветник от групата на ГЕРБ Димитър Вучев преди извънредно заседание на Столичния общински съвет.

ДСК, ОББ, Уникредит и Юробанк бяха четирите банки, които получиха официална покана за участие в избора.

„Това беше цирк заради целия подход, който беше изцяло грешен. Едната банка беше агресивно атакувана от тази трибуна. Станахме свидетели на една негативна кампания към една търговска, българска банка -без значение коя е тя и кое е нейното име, и кой стои зад нея. Това са едни спекулации“, коментира Вучев.

Той разкритикува процедурата по избор на нова банка, като посочи, че е трябвало да бъдат обсъдени по-голям брой финансови институции.

Борис Бонев от „Спаси София“ заяви, че ще подкрепят доклада на кмета, въпреки че юридически няма нужда от подобен документ.

„Подкрепяме кмета във факта, че прие оставката на зам.-кмета по финанси Иван Василев. Независимо какво публично се каза, няма как да направим връзката между абсолютно нескопосания и непрофесионален начин, по който беше обявена нуждата за смяна на банката и оставката на Василев. Банковия сектор обича тишината, не защото там се случват някакви далавери, а защото този сектор е чувствителен на публични истерии, каквито бяха действията на Иван Василев – вкарвайки Столична община в риск“, посочи Бонев.

Прошко Прошков от ГЕРБ посочи: „Целта на нашето участие днес е не да дадем формална подкрепа. Формална подкрепа, за да се избере банка. Дано тя да е с по-добри условия, по-добър начин на обслужване и по-добра доходност по отношение на Столична община".

Останалите партии от общинския съвет и кмета все още не са коментирали. Припомняме, че преди месец кмета Терзиев предложи смяна на обслужващата банка. Тогава идеята не беше подкрепена дори от партията, която го издигна.

Последва оставката на зам.-кмета по финанси Иван Василев.

