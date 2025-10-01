dalivali.bg
София
сега Облачно 10°
11 Облачно 12°
12 Разкъсана облачност 13°
13 Разкъсана облачност 14°
14 Разкъсана облачност 15°
Последни
новини
Облачно
Космическо време

Последни новини

Правителството на САЩ спря работа, Тръмп: Много добро може да произлезе от това

Правителството на САЩ спря работа, Тръмп: Много добро може да произлезе от това

Столичен квартал остава без вода на 2 октомври

Столичен квартал остава без вода на 2 октомври

Без мобилни телефони в часовете: Какво предстои - тотална забрана или ползване само в междучасията?

Терзиев: София не е сцена за саботаж

Ежедневни катастрофи на кръстовище - шофьори избягват проверки по булевард, използват трасето за писта

Агресия срещу екип на Спешна помощ в Перник: Пациент удари шофьор на линейка в лицето

За 7 часа се излива двумесечна норма на валежи в Одеса, 9 души са загинали

Желязков: Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг

27-годишната Марина е загиналата циркова артистка. Майка ѝ: Беше твърде изтощена и натоварена (СНИМКИ, ВИДЕО)

Чичото на Марти, прегазен от АТВ в Слънчев бряг: Ще се възстановява дълго, сякаш имаме едно 4-годишно бебе
Предавания Тази сутрин

Село с нов водопровод и нови съоръжения - повече от седмица обаче хората са без вода

„Водопроводчикът смята, че няма ангажимент да ме информира“, заяви кметът на селото и посочи, че няма комуникация между институциите

Снимка: bTV
Кметът на село Димча.

Димитър Върбанов

Публикувано в  10:05 ч. 01.10.2025 г.

Повече от седмица жителите на павликенското село Димча не са имали и капка вода. Селото е на режим, според който вода трябва да получават през ден.

След като водопроводът е подменен обаче чешмите на хората са пресъхнали.

Около 300 човека живеят в селото. Вода обаче не е имало от 22 септември.

„Искам днес в Деня на възрастните хора, да се извиня на възрастните хора в село Димча - да се извиня, че не успявам въпреки силите, които полагам, да им осигуря нормално подаване на вода”, заяви кметът на селото Иваничка Колева. 

ВиК: Водният режим в Плевен се облекчава

„Причините да нямаме вода, доколкото разбрах от водопроводчика на селото преди няколко дни, е авария, по която все още екипите работят и не могат да я отстранят“, отбеляза тя.

„Днес включително няма нито капка вода по чешмите на хората в селото. Ситуацията в селото като цяло е следната - ние сме на воден режим от август-месец 2023 година, когато заради недостиг на вода в шахтовия кладенец, от който се захранва селото, водата намаля драстично и се наложи да се въведе този режим на водоподаване“, посочи Иваничка Колева. 

„Като във вторник, в четвъртък, събота и неделя има вода, а през останалите дни няма. Тъй като този режим не се спазваше по различни причини и обстоятелства, се наложи и да се обяви бествено положение в три села от общината,  едно от които сме ние. В бедствено положение сме от 20 август 2024 година. Резултатът от обявяването на бественото положение беше, че на населението се раздаде питейна вода от държавния резерв“, коментира тя.

Атанас Зафиров: Режим на водата във Велико Търново и областта няма да има

„Основната причина тук е, че няма комуникация между отделните институции. Аз като кмет на едно малко село не получавам никаква информация почти от ръководните хора във ВиК, включително от водопроводчика, който е назначен с трудов договор, който получава заплата от данъците на дърнакоплатците и който смята, че няма ангажимент да ме информира“, заяви кметът на селото.

3,7 млрд. лв. са нужни за решаване на водната криза в страната

„Имаме нови съоръжения, нов довежда с водопровод и нямаме в резултат на това вода. Сега обществената поръчка се обяви и в последствие се приложи през август месец. След като беше изпълнена, вързаха водопровода, подаването на вода към новите съоръжения. Два километра и половина довеждащ водопровод и, доколкото знам, нови съоръжения. Вода обаче няма“, казва Иваничка Колева.

Още по темата – чуйте във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Откриха два трупа в хамбар на борда на кораб в Бургас

Откриха два трупа в хамбар на борда на кораб в Бургас
Изписаха от „Пирогов“ 4-годишния Марти, прегазен от АТВ в „Слънчев бряг“

Изписаха от „Пирогов“ 4-годишния Марти, прегазен от АТВ в „Слънчев бряг“
Мощното земетресение на Филипините: Изнасят десетки чували с тела в хаоса (СНИМКИ, ВИДЕО)

Мощното земетресение на Филипините: Изнасят десетки чували с тела в хаоса (СНИМКИ, ВИДЕО)
Най-малко трима загинали и много ранени при срутване на училище (СНИМКИ и ВИДЕО)

Най-малко трима загинали и много ранени при срутване на училище (СНИМКИ и ВИДЕО)
Имотни измами с договори „на зелено“: Разследват строителни фирми, разузнаването следи трансакциите им

Имотни измами с договори „на зелено“: Разследват строителни фирми, разузнаването следи трансакциите им
Тази сутрин
Снимка: Село с нов водопровод и нови съоръжения - повече от седмица обаче хората са без вода
Село с нов водопровод и нови съоръжения - повече от седмица обаче хората са без вода
Снимка: Ежедневни катастрофи на кръстовище - шофьори избягват проверки по булевард, използват трасето за писта
Ежедневни катастрофи на кръстовище - шофьори избягват проверки по булевард, използват трасето за писта
Снимка: Агресия срещу екип на Спешна помощ в Перник: Пациент удари шофьор на линейка в лицето
Агресия срещу екип на Спешна помощ в Перник: Пациент удари шофьор на линейка в лицето
Лице в лице
Снимка: Пътят към върха
Пътят към върха
Снимка: Как да пазим сърцето си здраво?
Как да пазим сърцето си здраво?
Снимка: (Не)доверието в институциите
(Не)доверието в институциите
Тази събота и неделя
Снимка: Голям екран за финала и в София
Голям екран за финала и в София
Снимка: В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
Снимка: Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
120 минути
Снимка: В главната роля: Ваня Щерева
В главната роля: Ваня Щерева
Снимка: Народното творчество и спортните мечти
Народното творчество и спортните мечти
Снимка: Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол
Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол