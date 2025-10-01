Село с нов водопровод и нови съоръжения - повече от седмица обаче хората са без вода

Повече от седмица жителите на павликенското село Димча не са имали и капка вода. Селото е на режим, според който вода трябва да получават през ден.

След като водопроводът е подменен обаче чешмите на хората са пресъхнали.

Около 300 човека живеят в селото. Вода обаче не е имало от 22 септември.

„Искам днес в Деня на възрастните хора, да се извиня на възрастните хора в село Димча - да се извиня, че не успявам въпреки силите, които полагам, да им осигуря нормално подаване на вода”, заяви кметът на селото Иваничка Колева.

„Причините да нямаме вода, доколкото разбрах от водопроводчика на селото преди няколко дни, е авария, по която все още екипите работят и не могат да я отстранят“, отбеляза тя.

„Днес включително няма нито капка вода по чешмите на хората в селото. Ситуацията в селото като цяло е следната - ние сме на воден режим от август-месец 2023 година, когато заради недостиг на вода в шахтовия кладенец, от който се захранва селото, водата намаля драстично и се наложи да се въведе този режим на водоподаване“, посочи Иваничка Колева.

„Като във вторник, в четвъртък, събота и неделя има вода, а през останалите дни няма. Тъй като този режим не се спазваше по различни причини и обстоятелства, се наложи и да се обяви бествено положение в три села от общината, едно от които сме ние. В бедствено положение сме от 20 август 2024 година. Резултатът от обявяването на бественото положение беше, че на населението се раздаде питейна вода от държавния резерв“, коментира тя.

„Основната причина тук е, че няма комуникация между отделните институции. Аз като кмет на едно малко село не получавам никаква информация почти от ръководните хора във ВиК, включително от водопроводчика, който е назначен с трудов договор, който получава заплата от данъците на дърнакоплатците и който смята, че няма ангажимент да ме информира“, заяви кметът на селото.

„Имаме нови съоръжения, нов довежда с водопровод и нямаме в резултат на това вода. Сега обществената поръчка се обяви и в последствие се приложи през август месец. След като беше изпълнена, вързаха водопровода, подаването на вода към новите съоръжения. Два километра и половина довеждащ водопровод и, доколкото знам, нови съоръжения. Вода обаче няма“, казва Иваничка Колева.

Още по темата – чуйте във видеото.

