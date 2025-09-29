„Режим на водата във Велико Търново и областта няма да има“. Това заявиха вицепремиерът Атанас Зафиров, който е и ръководител на Националния борд по водите, и министрите на регионалното развитие и околната среда Иван Иванов и Манол Генов.

По думите им питейният язовир „Йовковци“ е с достатъчен полезен обем. От язовира се снабдява Великотърновска и част от Габровска област и в момента той е запълнен на 52%.

Зафиров каза, че проблеми с водоподаването в отделни населени места в областта има, но на този етап опасност няма опасност от воден режим, подобен на този в Плевен и в Ловеч.

По думите му по темата с безводието във Великотърновско има множество спекулации, които имат за цел да всяват страх и паника в хората и обслужват политически интереси.

„Режим на водата във Велико Търново няма да има. Тези спекулации, в това число и политически спекулации, които бяха направени последните седмици, стигнаха и до мен, са безпочвени. Те имат за цел да всяват страх и паника в хората и обслужват единствено и само политически интереси. Най-сигурната превенция от това да не се случва, това са предприетите навременни стъпки. И смятам, че тук, в областта, точно навреме се предприемат такива стъпки“, добави Зафиров.

Кметът Даниел Панов заяви, че в общините се реализират проекти за подмяна на остарялата водопроводна мрежа в различни селища. 200 млн. лева за тази година и още 350 млн. лева за догодина са осигурени за възстановяване на инфраструктурата на Напоителни системи, чиито канали се ползват за оросяване на местни кладенци.

А в регионалното министерство вървят и предпроектни проучвания и подготовка на проект за включване на язовир „Александър Стамболийски“ във ВиК мрежата на пет общини и подготовката му за питеен.

„Използването на язовир „Александър Стамболийски“ за питейни нужди ще реши проблемите на някои общини тук, където има криза. В момента, към Закона за държавния бюджет, в последната актуализация бе включено да се отпуснат средства на Община Велико Търново, за да започне проектиране, предпроектни проучвания“, каза Иван Иванов.

Зафиров подчерта, че държавата няма да допусне незаконно ползване на питейна вода, независимо как се казва инвеститорът, и дали става дума за ВЕЦ-ове, земеделски производители или промишлени предприятия.

