„Само 25% от подадените общински проекти за финансиране от държавата са за ВиК инфраструктура“, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров след първото заседание на Националния борд по водите, на който той е председател.

„Общото ми впечатление от проведеното заседание е, че посоката на предприетите оперативни действия е правилна, но, за съжаление, темпото не е достатъчно задоволително“, каза Зафиров.

„На базата на получените доклади е видно, че темповете на амортизация на водопреносната мрежа в последните години изпреварват в пъти темповете, с които тя се подменя“, добави вицепремиерът.

От думите му стана ясно, че междуведомствена група ще прави преглед и анализ на приложимото законодателство и възможностите за решение. По разпореждане на Зафиров тя трябва да започне своята работа незабавно.

Министерският съвет създаде Национален борд по водите след решение на Народното събрание. Бордът трябва да координира действията за преодоляване на водната криза в страната и да осъществява контрол по изпълнението на дейностите, които са възложени от Народното събрание в 11 точки.

