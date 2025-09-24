3,7 млрд. лв. са необходими за най-спешните дейности за разрешаване на кризата с безводието в страната.

Това стана ясно след първото заседание на Националния борд по водите. Новото звено се събра на заседание днес в Министерския съвет.

То беше създадено с решение на парламента, а премиерът Росен Желязков възложи на вицепремиера Атанас Зафиров да го ръководи.

Участие са взели и депутати от партиите, подкрепящи правителството – ГЕРБ, БСП, „Има такъв народ“ и „ДПС – Ново начало“.

Според доклада на Министерството на финансите от бюджета за тази година ще бъдат финансирани 579 ВиК-проекта на обща стойност 775 млн. лв., а до края на годината е планирано финансиране за малко над 1 млрд. лв.

По думите на вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров са нужни много средства.

„Смятам, че освен ред в отговорностите трябва да има и ред във финансирането затова ще предложа в бюджета за следващата година да има излишно заложено финансиране с предимство на проекти касаещи ВиК инфраструктурата“, коментира Зафиров.

