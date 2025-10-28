Сеизмичната активност в района на земетресението от вчера вечерта в Турция продължава, съобщи пред bTV проф. Николай Милошев, директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Силно земетресение с магнитуд 6,1 беше регистрирано в Западна Турция късно вечерта в понеделник – 22:48 ч. местно време (21:48 часа българско време).

Епицентърът е в град Синдирги в провинция Балъкесир. Трусът е усетен в западната част на страната, включително Истанбул и Измир, както и в Южна България.

„Съвсем логично е да продължава сеизмичната активност при едно такова земетресение. До момента афтершоковете с магнитуд над 4 са 8, а тези с магнитуд над 3 – над 50“, посочи проф. Милошев.

Той допълни, че за хората в засегнатия район ситуацията е много неприятна, тъй като на всеки 15–20 минути земята се клати.

Епицентърът на земетресението е приблизително на 150 километра от Истанбул. Трусът е бил усетен не само в турския мегаполис, но и в редица райони на България – включително в Русе и София, уточни проф. Милошев.

„Разбира се, основният трус е напълно нормално да бъде усетен и у нас, но следващите, с по-нисък магнитуд, вероятно ще се усещат само в района на Истанбул“, уточни сеизмологът.

По отношение на последиците проф. Милошев заяви, че към момента няма информация за човешки жертви, но са налице разрушения в засегнатите населени места.

„Районът е разсечен от множество разломи, затова подобни събития са напълно възможни“, каза още директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Той успокои, че към момента в България няма засилена сеизмична активност.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK