Резултатите от изборите в Пазарджик: Как ще се отразят те на държавата? (ВИДЕО)

Данните на изборите в Пазарджик вече са оповестени от Централната избирателна комисия - разместванията са големи, в пъти по-висок резултат в града от 2023-та година - "ДПС Ново начало" са първи, втори са ПП-ДП, а шести остават ГЕРБ.

Според Изборната комисия няма сигнали за пазар с гласове. Резултатите в града анализират в предаването "Тази сутрин" Цветанка Андреева, политолог, Мирослав Севлиевски, бивш министър на енергетиката; Йово Николов, журналист.

"Как да вярвам на полицията, като шефът на полицията се казва Дани - кучето? Намериха един с порше "Панамера" с 10 000 педесетачки. Аз ги сметнах - 5 500 гласа са дадени за ДПС Ново начало по 50 лева са 250 000 лева, колкото една гарсониера в "Люлин" - не е много скъпа тази сделка според мен", твърди журналистът Йово Николов. Според него няма как да се докаже има ли търг на гласове.

По темата как новото ДПС постигна такъв успех, бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски заяви, че не може да се сравни старото ДПС с новото. Гласовете на Пеевски сега са част от гласовете на Тодор Попов, кмет на Пазарджик почти 20 г. Тук не се е случило голямо чудо, смята бившият министър.

Според него героят на деня е била жената, която е тръгнала да бие продавача или купувача на гласове. Според Севлиевски Делян Пеевски е направил една "не лоша листа", от която хората са си изкарали гласовете.

"Първото място не се купува, то се печели. Колкото и да има опороченост в изборите - спекулативно е да се твърди, че е свързано с ДПС. Всъщност има повдигнати обвинения, но не са свързани с ДПС. Това, което направи Пеевски е че отвори партията си и отвори листите. Там има няколко човека, които са членове на ДПС и други, които влязоха в листите - това разшири ветрилото и вотът по този начин нарасна. От друга страна имаме и национална кампания на Пеевски, която той води и от чисто пиарска гледна точка - той продава бъдеще и настояще, което изглежда спокойно", заяви политологът Цветанка Андреева.

"Пеевски наистина продава сигурност на клиентелата си", отговори на Андреева Николов.

Според Севлиевски истинският победител е Румен Димитров, един от хората, които бяха по-скоро свързани с "Новото време", с ГЕРБ, с Тодор Попов. Той в общи линии с партия "Свобода" е изкарал 3300 гласа и е на 3-то място след ПП. Севлиевски показва къде отиват гласовете на ГЕРБ. Той твърди, че гласовете на ГЕРБ не са отишли при Пеевски, както твърдят от "Продължаваме промяната".

"Тези политици, които умеят да изграждат мнозинства, които умеят да се включват в мнозинства - това е урокът от Пазарджик. Това ще се проектира най-вероятно на национално ниво. България и общините ни ще бъдат управлявани от коалиции", смята Цветанка Андреева.

Водачът на листата на "Ново начало" е бивш депутат от ГЕРБ. Съпругът й е бил депутат от 43-то НС, от партията на Христо Ковачки, по-късно представител от структурите на "България без цензура".

Според журналистът Николов са й гарантирали сигурност.

"Когато е била кандидат за депутат на ГЕРБ е изкарвала 4000 гласа преференции. Това е характерно за какафонията в българската политика", смята бившият министър Мирослав Севлиевски.

Още чуйте от дискусията вижте във видеото.

