Организацията по събирането на боклук в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“ все още е кризисна, обяви на брифинг тази сутрин зам.-кметът по екология на София Надежда Бобчева.

По думите ѝ уикендът се е оказал по-тежък от очакваното и тази сутрин все още има критични точки, които общината ще почиства и ще извозва отпадъците от тях приоритетно днес.

Бобчева уточни, че общината вече разполага с достатъчно камиони, но липсват хора, които да работят с тях.

Какво е решение на проблема коментират в предаването „Тази сутрин“ Ваня Григорова, независим общински съветник, Андрей Зографски, общински съветник от „Спаси София“, и Симеон Ставрев, общински съветник от ПП-ДБ.

„Искам само да обърна внимание, че в „Красно село“ и в „Люлин“ няма кой да почисти листата и съответно шахтите и за снегопочистването няма никаква техника, която да е в готовност и на разположение. Така че буквално София е оставена в ситуация да се молим да не завали дъжд или сняг заради неизбраните фирми за боклука“, каза Андрей Зографски от „Спаси София“.

Симеон Ставрев от ПП-ДБ напомни, че по доклад на кмета на София Васил Терзиев общинският съвет отпусна 9 млн. лв. на общинското дружество „Софекострой“, за да купят 35 камиона за сметосъбиране и снегорини.

„Минала седмица при търсене в интернет намерих десетки камиони, които според мен могат да се купят още тази седмица, нямат нужда от обществена поръчка. Така че могат това нещо да го свършат“, допълни Ставрев.

По думите му двата района – „Люлин“ и „Красно село“, са били почиствани досега с 13 камиона. Според него проблемът със сметоизвозването ще бъде решена съвсем скоро.

Независимият съветник Ваня Григорова обаче не е убедена, че кризата отминава.

„Продължават да ни изпращат снимки хора от „Люлин“ и „Красно село“, господин Терзиев не даде никаква перспектива за решаване на проблема, а той трябваше още миналата седмица, в четвъртък, да представи план. Миналата събота трябваше да видим края на кризата и трайно решение на проблема. За съжаление, такова решение няма“, коментира Григорова.

Гледайте целия разговор във видеото!

