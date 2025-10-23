От следващата седмица 14 камиона ще чистят „Люлин“ и „Красно село“, обяви зам.-кметът по екология на столицата Надежда Бобчева.
По думите ѝ това ще е достатъчно за покриване 100% от територията на двата района.
Кметът Терзиев представи план пред общинските съветници за задълбочена реформа в сметопочистването.
Предстои и обявяването на крайния резултат от обществената поръчка за почистване на районите, в които през декември и януари догодина изтичат договорите.
Според общински съветници кризата с боклука ще се разраства.
„От началото на месеца е така. Виждали ли сте ги изчистени през последните дни? Тези тук – не“, каза Лидия Бербенкова.
„Би било хубаво да намерят окончателно решение и сметоизвозването да бъде както беше преди“, смята Йоана Георгиева.
„14 дни е срокът за обжалване. Ако няма обжалване можем да преминем към подписване на договори. Ако има обжалване? Тогава вече ще влезем в много дълги процедури, които ще траят дълго време. Как се справяме тогава с боклука? Имаме план, вярвайте ми“, увери Надежда Бобчева.
