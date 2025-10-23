Столичният общински съвет разглежда доклад на кмета Васил Терзиев за актуализация на бюджета. Очаква се той да представи план за справяне с проблема с боклука.

От ГЕРБ призоваха кмета да спази закона и да премине към избор на изпълнител за почистването на града, като предупредиха, че се задава криза с боклука и в останалите райони.

„Ние очакваме кметът да предложи план, какъвто изисквахме от него. Очевидно е, че криза с боклука има, очевидно е, че кметът живее в паралелен свят. Кметът своевременно да си проведе обществените поръчки. Следващата криза е със сметопочистването, защото този месец изтича и договорът за изпълнител“, обяви Ваня Тагарева от ГЕРБ.

От „Спаси София“ обявиха, че кризата с боклука се задълбочава и посочиха, че няма да подкрепят актуализация на финансовата рамка, защото от нея са отпаднали ключови за тях проекти.

„Три седмици, от както се знае, че има криза с боклука в София. Тя не само че не се разрешава, но тя се задълбочава. В „Зона-3“ договорите изтичат след по-малко от месец, когато „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“ остават без сметопочистване, а в този търг няма нито един кандидат, който да е допуснат. Там е сигурно, че нямаме избрана фирма“, посочи Андрей Зографски от „Спаси София“.

БСП също посочиха, че проблемът с отпадъците се задълбочава. „След около един месец още 17 района в София ще останат без фирми, които да ги чистят. Идват и зимните месеци – няма яснота кой ще чисти снега“, коментира Иван Таков от БСП.

Столичните общински съветници обсъждат и исканото от бранша за увеличение на цените на такситата в София. Според „Спаси София“ има „картелирене“ на пазара на таксиметровите шофьори, тъй като повечето фирми работят на сходни цени, близки до минималните.

Общинското здравеопазване и цената на ремонта на „Топлофикация“ в столичния квартал „Дружба“ също бяха обсъдени.

