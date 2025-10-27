Четири трамвайни линии в София временно не се движат заради наводнен булевард, съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

Засегнати са трамваите по линиите 20,21,22 и 23 заради сериозно наводнение по бул. „Асен Йорданов“ преди Шипченски проход.

Вместо тях са пуснати заместващи автобусни линии, уточниха от ЦГМ.

Заместващи автобуси за пътуващите се движат по маршрут:

автостанция „Изток“ -„Подуяне“

депо „Искър“ към „Гео Милев“

Изпомпваме вода в района на бул. „Асен Йорданов“, за да можем да пуснем трамваите. Около 50 метра от булеварда са наводнени, но се разпростира и към полето, каза пред bTV директорът на „Аварийна помощ и превенция“ Красимир Димитров.

Той уточни, че на терен работят 4 екипа – два на пожарната и два на Столичната община.

По думите му причините за наводнението тепърва ще се изясняват, в момента усилията са насочени към отводняването.

В близост до наводнения участък има строителен обект, свързан с разширяването на третата метролиния.

В София вали повече от 24 часа. И днес се очакват интензивни валежи поне до обяд. За областта е в сила жълт код за порои.

Очаква се след обяд от северозапад валежите да спират и облачността да се разкъсва и намалява.

