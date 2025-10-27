В понеделник – 27 октомври, преди обяд дъжд ще вали почти в цялата страна, като валежите ще обхванат и цяла Източна България.

За 4 области предупреждението за порои е от втора степен – оранжев код. В сила е за Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас.

За останалата част от страната е в сила предупреждение от първа степен – жълт код.

След обяд от северозапад валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява.

Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и временно силен вятър от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 12°

Пловдив – 14°

Варна – 17°

Бургас – 17°

В планините ще е облачно с валежи от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина – от сняг. След обяд валежите ще започнат да спират и облачността в масивите от Западна България ще се разкъсва. Ще духа силен до бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието ще е облачно и дъждовно, на места валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури, както и температурата на морската вода ще бъдат 17°-19°.

Във вторник ще остане ветровито, по-често със значителна облачност. На места от запад на изток отново ще превали. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а дневните ще останат без съществена промяна.

През следващите дни ще бъде предимно слънчево.

В сряда северозападният вятър ще отслабне, а в четвъртък ще придобие южна компонента. В средата на седмицата сутрин ще е студено, на места в котловините минималните температури ще са близки до нулата и ще има условия за слана. Дневните температури ще се повишат и максималните в повечето места ще са между 15° и 20°.

В петък и през почивните дни ще има по-значителни увеличения на облачността. В събота на отделни места са възможни и слаби валежи. В неделя вятърът ще е от западната четвърт, слаб до умерен. Ще остане топло за периода, ще се повишат и сутрешните температури.

В неделя в повечето места минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - между 18° и 23°.

