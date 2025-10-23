Притеснени родители алармират за столично училище, близо до строеж на метро, което се напуква

Сигнал от притеснени родители в София. Те посочват, че в сградата на столично училище, край което се строи новият лъч на метрото, са се образували големи пукнатини. Родители настояват за незабавен отговор опасна ли е сградата.

Първите пукнатини по пода, стените и таваните в столичното 93-то училище се появяват ще през март. Директорът веднага сигнализира институциите. Следват няколко проверки. С времето обаче цепнатините започват да се разширяват.

„Към момента нямаме забрана да използваме сградата и да експлоатираме по предназначение, единствено устно предписание фугата която е на третия етаж да не се преминава през нея, съответно тя е отцепена“, каза Евдокия Гергова - директор на 93 СУ „Александър Теодоров–Балан“.

Снимка: bTV

Проблеми е имало още преди години, показва доклад от обследване през 2014 година.

„Като най-смущаващото е заключението в доклада. Цитирам: Състоянието на сградата към момента на обследването на сградата, а това е 2014 година не удовлетворява изискванията на 169 от ЗУД по отношение на безопасност на експлоатация, опазване здравето и живота на хората, както и сградата не осигурена от земетръсни въздействия“, поясни Мария Божилова – родител.

Притесненията на родителите са, че сградата може да е компрометирана. Според тях възможна причина е изкопът за строителство на нов участък от метрото, който е буквално до сградата на училището.

Елисавета е майка на дете в 1 клас. Казва, че очаква незабавни действия.

От Метрополитен заявиха, че още преди започване на строителните работи, на всички сгради по трасето, включително на училището, са поставени геодезически маркери за следене на деформацията. Наблюденията се правят постоянно и до настоящия момент никъде не са констатирани отклонения от първоначалните показания.

„Има възложено конструктивно обследване цялостно, което се надяваме да бъде готово до края на месеца“, каза Георги Илиев - кметът на район „Слатина“.

От обследването ще стане ясно какво е състоянието на сградата и какви мерки ще препоръчат специалистите.

