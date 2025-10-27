„Кризисната организация по сметосъбирането в районите „Люлин“ и „Красно село“ няма да бъде отменена, докато не бъде постигнато 100% сметоизвозване по график“.

Това обяви на брифинг тази сутрин зам.-кметът по екология на София Надежда Бобчева.

По думите ѝ уикендът се е оказал по-тежък от очакваното и тази сутрин все още има критични точки, които общината ще почиства и извозва приоритетно днес.

Основният проблем е липсата на достатъчно хора (шофьори и работници), за да бъдат използвани всички налични камиони, уточни Бобчева.

Очаква се днес да се включат екипи от „Софекострой“, общинско дружество на подчинение на Столичния общински съвет, от което се очаква да поеме трайно сметоизвозването в двата района.

Бобчева благодари на жителите на двата засегнати района „Люлин“ и „Красно село“ за търпението.

Зам.-кметът отново призова да се използват цветните контейнери за разделно събиране на отпадъците.

„За да се изчистят натрупаните от уикенда отпадъци, днес екипите ще работят паралелно по график и по сигнали за места, които имат спешна нужда от сметоизвозване. Целта е всичко, натрупано от предходните дни в „Люлин”, да бъде извозено още в рамките на деня“, обяви още Бобчева.

