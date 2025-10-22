Все повече българи осъзнават значението на опазването на околната среда, но не всички превръщат това осъзнаване в реално действие.

Данни от национално проучване сред 415 граждани от различни градове показват, че над 90% от хората смятат, че в България има сериозен проблем с отпадъците. Повече от 80% признават, че всеки човек носи лична отговорност за решаването му. Въпреки това едва 44% събират разделно отпадъците си редовно, 36% го правят от време на време, а 20% изобщо не го практикуват.

Снимка: bTV

Хората, които разделят отпадъците си, посочват като основен мотив любовта и грижата към природата. Тези, които не го правят, изтъкват различни причини – липса на контейнери наблизо, липса на информация, недоверие в системата и съмнения, че отпадъците накрая се смесват.

Снимка: bTV

От организациите, които управляват системите за разделно събиране, категорично отричат твърденията, че всички отпадъци се извозват заедно.

Различните контейнери се обслужват от различен тип камиони – например, стъклото от зеления контейнер се събира с камион без хидравлична преса, докато за пластмаса и картон се използват камиони с преса.

Няма нито техническа, нито икономическа логика всичко да се събира заедно, подчертават експертите. В цветните контейнери трябва да попадат празни и сравнително чисти опаковки.

Синият контейнер – за хартия и картон

Жълтият контейнер – за пластмаса и метал

Зеленият контейнер – за стък

В някои общини системата е с три контейнера, а в други – с два. И в двата случая отпадъците преминават през сортиращи линии, където се разделят по вид и се подготвят за рециклиране.

Проучването показва още, че повечето хора, които събират разделно, го правят от над пет години. Въпреки това все повече нови участници се включват в практиката, особено благодарение на кампаниите в училища и общини.

Снимка: bTV

Специалистите напомнят, че разделното събиране не изисква големи усилия – отпадъците могат да се изхвърлят два пъти седмично, като бутилките и кашоните е добре предварително да бъдат смачкани или сгънати. Така се пести място и се улеснява транспортът.

Целия разговор с Ива Стефанова от „Екопак България“ АД, Петя Радева от „Екобулпак България“ АД, Анастасия Обретенова от „Булекопак“ и Анна Минева от „Еко Партнърс България“ АД – гледайте във видеото!

