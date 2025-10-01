"Все още звънят приятели, за да ми кажат колко се радват за мен и колко щастлива съм била", споделя Гери, на която суперзвездата Роби Уилямс посвети един от най-големите си хитове.

Изпълнителят вече си тръгна от сраната ни, но погледите продължава да приковава енигматичната дама, на която той посвети песента си She's the one.

"Аз съм адвокат по професия и съм фен на Роби Уилямс от 1996 година и от 20 години мечая за този момент", споделя Гергана Балевска.

Гери е ходила на седем концерта на Роби Уилямс в различни европейски градове.

"Вратите отвориха в 16 часа, но най-търпеливите чакаха още от сутринта. Имаше фенове от Англия, Германия, Италия, и аз", разказва тя.

За това как се подготвя човек за такова 9-часово чакане, Гери казва - "с много търпение, вода, протеинови барчета и ядки, за всеки случай".

Разбира, че Роби Уилямс ще избере нея, докато той слиза по стълбите и я поглежда.

Тя не се снима, изважда телефона си едва накрая.

"Ние сме свикнали телефонът да е естествено продължение на ръцете ни, но аз исках да запазя спомена само за себе си", казва Гери, която не е типичният фен.

"Уважавам личното пространство на всеки изпълнител. Харесвам Роби като изпълнител и текстовете, които пише. Може би усети енергията ми. За мен той е кралят на забавленията", споделя тя.

Гери е прагматичен и практичен човек, адвокат, но вече вярва, че мечтите се сбъдват.

Още от срещата ни с Гери – Гергана Балевска, на която самият Роби Уилямс посвети един от най-големите си хитове, гледайте тази събота в COOL..t.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK