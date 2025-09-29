"България, какво ще кажете за вашия отбор по волейбол - брилиянтно": Роби Уилямс празнува с нас финала (ВИДЕО)

Първи концерт в София снощи на супер-звездата на британския поп Роби Уилямс. Кралят на забавлението, както го наричат британските таблоиди, също ни поздрави за триумфа на Националния ни отбор по волейбол.

"Хей, България, какво ще кажете за вашия отбор по волейбол? Невероятно е! Поздравления за класирането на финала - брилиянтно!", извика Роби пред цялото множество, аплодирайки отбора ни, взел среброто на световното първенство.

Лошото време не попречи на 40 000 души да пеят и да се забавляват в неделя вечер на стадион "Васил Левски".

Повече от 2 часа музика, шоу, уникални сценични тоалети, музиканти на световно ниво и десетки от най-големите хитове на Роби Уилямс.