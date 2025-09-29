Освен към волейболистите ни, Роби Уилямс отправи и специален поздрав към красиво българско момиче, на което посвети един от най-големите си хитове – "She's the one".

Всички се вълнуват от мистериозната Гери, но само bTV ви разказва коя е тя.

40 000 пяха с Роби Уилямс, но той пя само за нея. "Аз съм адвокат по професия и фен на Роби Уилямс от 1996-та година насам. Може би от 20 г. мечтая за този момент", разказва Гергана Балевска.

Гери е ходила на 7 концерта на Роби Уилямс в различни европейски градове.

"Вратите на стадиона отвориха към 16 ч., но най-нетърпеливите чакаха още от сутринта. Имаше фенове, дошли от Англия, Германия, Италия и аз", разказва Гери.

Снимка: bTV

За толкова голямо чакане е необходимо вода, протеинови барчета и голяма доза търпение.

"Винаги се оглеждам на първия ред да видя най-усмихнатите очи и видях теб, твоите очи се усмихват", каза Роби Уилямс на Гери от сцената, след като посвети песента си на нея.

Тя искаше да изживее момента без телефон и едва накрая се снима с любимия си изпълнител.

Гери не е типичният истеричен фен. Тя твърди, че уважава личното пространство на артиста.

