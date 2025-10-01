Протест заради опасно кръстовище в Сливен. Според хората, които живеят в близост пътните инциденти са почти ежедневни, а те са подавали множество сигнали до институциите.

Жителите ни предоставиха галерия със снимки от пътни инциденти, които са се случили в квартал „Ново село“.

„Като размер действително кръстовището е малко, но шофьорите избягват трафика по булевард “Георги Данчев”, тъй като там често има полиция, а тук е по-спокойно, не са проверявани и използват трасето за пистова отсечка“, коментира госпожа Йоргова, която подава сигнала.

Преди около 3 седмици при удар е съборено пътно огледало.

„Този съсед най-редовно си прави ремонт на оградата, тъй като е блъскана. Преди години имаше инцидент, при който циментов стълб беше съборен и се подпря на комшията на терасата“, посочва жената.

„В годините, в които имаше задължителна наборна казарма, минаваха оттук тежки военни техники, при което един БТР се вряза в ограда“, отбеляза още тя.

„Тази улица е като омагьосана. Всеки ден виждам най-малко по един шофьор, който не спира на знак. Може би мислят, че се движат по главен булевар“, разказа друга жителка на квартала.

„Аз живея отсреща в къщата. При всеки един удар при нас е шок. Минимум в седмицата стават 3-4 катастрофи. Многократно оградите са съборени“, разказва Дора Минева.

„Аз съм очевидец на жена, която в едно такси беше блъсната и докато я откарат в болницата, жената почина. Но тъй като не е починала на място, не се води тук“, коментира тя за инцидент преди години.

Жителите на квартала споделят, че ги е страх, докато се движат, оглеждат се многократно и настояват за обезопасяване.

„При всеки удар коли се качват на тротоара“, отбелязват те и настояват знаците „Стоп“ да бъдат изнесени.

По думите на старши експерт по безопасност на движението към Община Сливен Панайот Хаджирусев е поставено максимално знаково стопанство.

“Включително във всички направления са поставени знаци, които предупреждават водачите за участък с концентрация на пътни транспортни произшествия. Изградени са изкуствени неравности“, отбеляза той.

По думите му ще бъдат възстановени двете пътни огледала, ще бъде подновена маркировката, предвижда се допълнително осветление на кръстовището.

Още по темата – чуйте във видеото.

