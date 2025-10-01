Четиригодишният Марти, прегазен с АТВ в Слънчев бряг, е изписан от „Пирогов“ и вече е вкъщи. Предстои дълга рехабилитация до пълното му възстановяване. След инцидента през август момченцето беше в кома, а въздушна линейка го транспортира от болницата в Бургас към София.

Изписаха от „Пирогов“ 4-годишния Марти, прегазен от АТВ в „Слънчев бряг“

За съжаление майката на детето, 35-годишната Христина, почина от тежките травми, след близо три седмици в мозъчна смърт.

Чичото на Марти Юлиян Здравков обясни, че няма срок кога детето ще се възстанови напълно.

„Преди няколко дни го прибрахме. Вече започва да разпознава близките си и напредва. Вкъщи му е най-добре – заобиколен е от брат си, роднини и позната среда“, сподели неговият чичо Юлиан Здравков пред bTV.

По думите му процесът на възстановяване ще бъде дълъг и труден. „Все едно имаме едно четиригодишно бебе – тепърва трябва да се учи да говори, да ходи, да се храни сам. Няма срок за пълно възстановяване, всичко зависи от организма му“, обясни той.

4-годишният Марти, прегазен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация

Марти предстои да премине през рехабилитация, както и редовни лекарски прегледи, включително ядрено-магнитен резонанс след два месеца.

При същия инцидент пострадаха и двете дъщери на семейството.

„Физически са добре – голямата ходи на училище, а малката все още се възстановява вкъщи. Но психологически ще трябва да се работи с тях“, разказа Здравков.

След смъртта на Христина, ударена от АТВ: Променят обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко

По думите му децата не искат да посещават психолог, тъй като се страхуват, че ще им се напомня за преживяното.

Семейството е решено да се бори и да намери подход за подкрепа на всички деца.

„Надяваме се, че младата възраст ще помогне на Марти да се възстанови по-бързо“, добави чичо му.

