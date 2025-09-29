Военен камион, катастрофирал в Прохода на Републиката, е затруднил временно движението в следобедните часове, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново.
Движението се осъществява в едната лента, регулира се от екипи на "Пътна полиция".
Инцидентът е предизвикан от военен автомобил с френска регистрация. Възникнал е малко след предела, разделящ пътя между северната и южната част на трасето, пише БТА.
Районът е наскоро ремонтиран, асфалтовата настилка е с абразивен слой и сигнализация за намаляване на скоростта при слизане от високата част, казаха от Областното пътно управление.
Със случая е ангажирана Служба "Военна полиция", която води разследването.
