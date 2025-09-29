Млад мъж е загинал при катастрофа на Околовръстното шосе в столицата тази нощ, съобщава БГНЕС.
Инцидентът е станал при отбивката за булевард „България“ в София. Жертвата е на 24 години.
Мъжът е бил в автомобил с британска регистрация, изгубил е контрол над колата и се е ударил в метален стълб. Починал е на място.
На мястото на тежкото произшествие са пристигнали полицейски коли, линейки и екип на
пожарната.
Първоначалната информация за инцидента бе за две жертви.
